"Эн+ Груп" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,4%

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Эн+ Груп" в первом полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,4%, до 36,9 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.

Во втором квартале выработка составила 17,7 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% превышает показатели по итогам аналогичного периода прошлого года. Отпуск тепла в прошлом квартале вырос на 2,2% и составил 4,6 миллиона Гкал.

В январе-июне отпуск тепла составил 15,1 миллиона Гкал, что ниже результатов аналогичного периода прошлого года на 3,8%.

В первом полугодии выработка электроэнергии на ТЭС группы снизилась на 5,7% год к году, составив 8,2 миллиарда кВт.ч. На гидроэлектростанциях компании генерация электроэнергии в первом полугодии выросла на 9,1%, до 28,7 миллиарда кВт.ч. Выработка Красноярской ГЭС снизилась на 9%, до 9,1 миллиарда кВт.ч, выработка ГЭС Ангарского каскада выросла на 20,2%, до 19,6 миллиарда кВт.ч.

"Ключевой проект энергетического сегмента – программа модернизации ГЭС "Новая энергия". Во втором квартале 2019 года улучшенное оборудование обеспечило рост выработки на 325 миллиона кВт.ч. Прирост за первое полугодие 2019 года составил 595 миллиона кВт.ч", - говорится в сообщении компании.