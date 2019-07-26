В Хабаровском крае задержали организатора нелегального лагеря

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следователи задержали организатора нелегального лагеря под Хабаровском, где был избит 11-летний мальчик, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для ребят в возрасте от 10 до 17 лет. СУСК по краю возбудил два уголовных дела и установил подростков, подозреваемых в причастности к избиению 11-летнего мальчика. Сейчас этот лагерь закрыт.
"В рамках расследования уголовного дела задержана... 37-летняя женщина – генеральный директор ООО "Фрегат ДВ", которая подозревается в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар, погибли четыре ребенка. После этого глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.