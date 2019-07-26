В Хабаровском крае задержали организатора нелегального лагеря

Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для ребят в возрасте от 10 до 17 лет. СУСК по краю возбудил два уголовных дела и установил подростков, подозреваемых в причастности к избиению 11-летнего мальчика. Сейчас этот лагерь закрыт.