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РИА Новости

ПАСЕ не комментирует идею Володина по мониторингу обязательств перед СЕ

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы воздержались от комментариев по поводу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина об отказе от процедуры мониторинга обязательств стране перед СЕ.
Накануне Володин предложил ПАСЕ отказаться от процедуры мониторинга выполнения странами их обязательств как членов организации.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 12:55
Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий
"Нет комментариев на эту тему", - заявили РИА Новости в ПАСЕ, отвечая на просьбу прокомментировать предложение спикера ГД.
Российская сторона давно говорит о необходимости ухода от процедуры странового мониторинга к тематическому. Также российская сторона отмечала, что мониторинг не проводится в отношении стран "старой демократии" - Великобритании, Франции, Германии и других.
На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации РФ, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Вячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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