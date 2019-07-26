ПАСЕ не комментирует идею Володина по мониторингу обязательств перед СЕ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы воздержались от комментариев по поводу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина об отказе от процедуры мониторинга обязательств стране перед СЕ.

Накануне Володин предложил ПАСЕ отказаться от процедуры мониторинга выполнения странами их обязательств как членов организации.

"Нет комментариев на эту тему", - заявили РИА Новости в ПАСЕ, отвечая на просьбу прокомментировать предложение спикера ГД.

Российская сторона давно говорит о необходимости ухода от процедуры странового мониторинга к тематическому. Также российская сторона отмечала, что мониторинг не проводится в отношении стран "старой демократии" - Великобритании, Франции, Германии и других.