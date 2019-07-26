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РИА Новости

Житель Москвы похитил 500 тысяч рублей из автосалона в Чебоксарах

Вчера, 12:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Жителя Москвы, который представился директором автосалона в Чебоксарах и забрал у его кассира 500 тысяч рублей, судят за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
В феврале 2014 года злоумышленнику за несколько минут пребывания в чебоксарском автосалоне удалось убедить кассира, что он является директором фирмы. В нарушение всех инструкций кассир передала мошеннику 500 тысяч рублей без согласования и расходного ордера.
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"Сотрудники уголовного розыска выдвинули версию, что действовал так называемый "гастролер". Предположение подтвердилось. Совместными усилиями оперативников нескольких субъектов РФ подозреваемый был задержан при совершении аналогичного преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее уроженец одной из стран СНГ был неоднократно судим за мошенничество.
"Мужчина обвиняется в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Дело рассматривается в Калининском районном суде города Чебоксар", - сообщает ведомство.
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