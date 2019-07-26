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РИА Новости

Жителя Ямала задержали за хищение нефти на десять миллионов рублей

Вчера, 12:57
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© СК РФСтоп-кадр видео СК РФ, опубликованного в связи с хищением нефти в районе магистрального нефтепровода "Уренгой – Холмогоры"
Стоп-кадр видео СК РФ, опубликованного в связи с хищением нефти в районе магистрального нефтепровода Уренгой – Холмогоры
© СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июл — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе задержали одного из подозреваемых в хищении нефти, сообщает региональное следственное управление СК.
По данным следствия, в период с 1 по 14 июля группа злоумышленников самовольно подключилась к магистральному нефтепроводу "Уренгой — Холмогоры", принадлежащему компании "Транснефть — Сибирь". Врезка нарушила целостность трубы и мешала нормальной работе.

"В результате преступных действий группа лиц совершила хищение <…> нефти в общем количестве не менее 484 тонн, причинив предприятию материальный ущерб на сумму не менее десяти миллионов рублей", — говорится в сообщении СУ СК.

Уголовное дело возбудили по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Самовольное подключение к нефтепроводу по предварительному сговору".
Задержанному мужчине предъявили обвинение в краже, суд арестовал его.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают других участников группы.
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