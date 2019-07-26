В Белгородской области автомобиль сбил трех пешеходов

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Три пешехода, в том числе двое детей, доставлены в больницу после того, как на переходе в Старом Осколе Белгородской области их сбил автомобиль Chevrolet Niva, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация о ДТП в городе Старый Оскол по улице 25-го съезда КПСС поступила спасателям в 09.54 мск.
"По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что произошел наезд автомобиля Chevrolet Niva на пешеходов", - сообщает ГУМЧС по региону.
По данным спасателей, в результате ДТП пострадали несколько человек.
По уточненной информации полиции, 61-летний водитель сбил 33-летнюю женщину, пятилетнего мальчика и 14-летнюю девочку, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.