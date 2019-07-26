В Белгородской области автомобиль сбил трех пешеходов

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Три пешехода, в том числе двое детей, доставлены в больницу после того, как на переходе в Старом Осколе Белгородской области их сбил автомобиль Chevrolet Niva, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.