Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T12:49Z
https://ria.ru/20190726/1556903856.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Калининграде в парке культуры и отдыха сгорели два аттракциона

Вчера, 12:49
635
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Два аттракциона сгорели в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области.
"Сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 02.56 (03.56 мск). Горели два аттракциона на площади 40 и 50 квадратных метров соответственно. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для ликвидации пожара привлекались 11 человек и две единицы техники. Пожарным до четырех часов утра удалось локализовать возгорание и не допустить распространение огня на другие объекты.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Калининградской области Светлана Поставничая, полиция начала проверку, проводится пожароведческая экспертиза, устанавливаются обстоятельства пожара, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.
В администрации Калининграда пояснили, что сгорели аттракционы "Американские горки" и "Старби", оба принадлежат арендатору, частному предпринимателю.
Лесной пожар
18 июня, 09:33
На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 44,6 тысячи гектаров леса
100011
Обсудить 0
МЧСКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
РИА
Новости
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Танцующий лес на Куршской косе
Гости нацпарка под Калининградом подключились к спасению Танцующего леса
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
Спешите свататься! Кто еще из принцев и принцесс свободен
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния