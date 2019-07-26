В Калининграде в парке культуры и отдыха сгорели два аттракциона

КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Два аттракциона сгорели в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области.

"Сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 02.56 (03.56 мск). Горели два аттракциона на площади 40 и 50 квадратных метров соответственно. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для ликвидации пожара привлекались 11 человек и две единицы техники. Пожарным до четырех часов утра удалось локализовать возгорание и не допустить распространение огня на другие объекты.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Калининградской области Светлана Поставничая, полиция начала проверку, проводится пожароведческая экспертиза, устанавливаются обстоятельства пожара, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.