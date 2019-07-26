В Липецке пенсионера осудили за незаконное хранение боеприпасов

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ 70-летнего пенсионера из Липецкой области, которого присяжные признали невиновным в убийстве двух рыбаков, сообщает в пятницу Липецкий областной суд.

По данным следствия, 4 июня 2018 года двое 60-летних жителей Липецка отправились на рыбалку в Карамышево, пообещав родным вернуться к обеду. Но к вечеру рыбаки не появились. Родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, поехали на поиски. Утром на следующий день тела рыбаков с огнестрельными ранениями были обнаружены в лесу недалеко от реки Воронеж, где они рыбачили. Подозреваемым в убийстве стал 70-летний житель села Карамышево, к дому которого правоохранителей привела с места убийства служебная собака.

В отношении мужчины СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконное хранение взрывчатых веществ", "Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию". Вину пенсионер не признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Присяжные признали мужчину невиновным в убийстве двух лиц, но посчитали, что он виновен в хранении 203 граммов бездымного охотничьего пороха и 54 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Также коллегия сочла, что подсудимый заслуживает снисхождения.

"А.В. Дергунов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1. ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.