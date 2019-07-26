"Кина не будет", "Старшая сестра": лучшие фото, снятые на iPhone

Гран-при конкурса завоевала итальянка Габриэлла Кильяно (Gabriella Cigliano). Жюри впечатлило ее фото "Старшая сестра", сделанное в Танзании.
Гран-при конкурса завоевала итальянка Габриэлла Кильяно (Gabriella Cigliano). Жюри впечатлило ее фото "Старшая сестра", сделанное в Танзании.
Снимок португальского пляжа принес Диого Лаге (Diogo Lage) первое место в категории "Фотограф года".
Снимок португальского пляжа принес Диого Лаге (Diogo Lage) первое место в категории "Фотограф года".
Кадр россиянки Юлии Ибраевой под названием "Кина не будет" (Sorry, no movie today) занял второе место в категории "Фотограф года".
Кадр россиянки Юлии Ибраевой под названием "Кина не будет" (Sorry, no movie today) занял второе место в категории "Фотограф года".
Третье место в категории "Фотограф года" досталось китайскому фотографу Пен Хао (Peng Hao) за снимок, сделанный в пустыне Невады.
Третье место в категории "Фотограф года" досталось китайскому фотографу Пен Хао (Peng Hao) за снимок, сделанный в пустыне Невады.
Будущий монгольский охотник с ястребом привлек внимание не только фотографа Мону Джумаан (Mona Jumaan), но и жюри. Итог — первое место в номинации "Портрет".
Будущий монгольский охотник с ястребом привлек внимание не только фотографа Мону Джумаан (Mona Jumaan), но и жюри. Итог — первое место в номинации "Портрет".
Кадр "Одинокая лодка" Лью Бо (Liu Bo) из Вьетнама стал лучшим в категории "Путешествие".
Кадр "Одинокая лодка" Лью Бо (Liu Bo) из Вьетнама стал лучшим в категории "Путешествие".
"Джаспер-хищник" фотографа Нери Риваса (Neri Rivas) — кадр-победитель в номинации "Дети".
"Джаспер-хищник" фотографа Нери Риваса (Neri Rivas) — кадр-победитель в номинации "Дети".
"Гора Сегла на рассвете" Винсента Чена (Vincent Chen) стала лучшим панорамным снимком, снятым на iPhone.
"Гора Сегла на рассвете" Винсента Чена (Vincent Chen) стала лучшим панорамным снимком, снятым на iPhone.
Кэрол Аллен Стори (Carol Allen Storey) и ее "Юные выжившие" победили в категории "Серии".
Кэрол Аллен Стори (Carol Allen Storey) и ее "Юные выжившие" победили в категории "Серии".
"Синий свет" Цзянъина Гуо (Jiangying Guo) наградили как лучшее абстрактное фото.
"Синий свет" Цзянъина Гуо (Jiangying Guo) наградили как лучшее абстрактное фото.
"Гордый павлин" Диего Лаге (Diogo Lage) удостоен первой премии в номинации "Животные".
"Гордый павлин" Диего Лаге (Diogo Lage) удостоен первой премии в номинации "Животные".
"Кактус под палящим солнцем" Дэна Лью (Dan Liu) победил в категории "Цветы".
"Кактус под палящим солнцем" Дэна Лью (Dan Liu) победил в категории "Цветы".
Лучший натюрморт, по мнению жюри, получился у Клариты Фиои Байердорфер (Clarita Phiri Beierdoerffer).
Лучший натюрморт, по мнению жюри, получился у Клариты Фиои Байердорфер (Clarita Phiri Beierdoerffer).
Вей Сюн (Wei Xiong) не сумел придумать название для снимка, но это не помешало фотографу победить в категории "Люди".
Вей Сюн (Wei Xiong) не сумел придумать название для снимка, но это не помешало фотографу победить в категории "Люди".
Сю Исан (Hsueh Isan) удался лучший пейзаж.
Сю Исан (Hsueh Isan) удался лучший пейзаж.
Бяо Пэн (Biao Peng) сходил на "Рыбалку" и получил первое место в номинации "Стиль жизни".
Бяо Пэн (Biao Peng) сходил на "Рыбалку" и получил первое место в номинации "Стиль жизни".
Куанлонг Чжан (Kuanglong Zhang) из Китая сфотографировал "Обсерваторию Джанта-Манта" и победил в категории "Архитектура".
Куанлонг Чжан (Kuanglong Zhang) из Китая сфотографировал "Обсерваторию Джанта-Манта" и победил в категории "Архитектура".
Сари Саттон (Sari Sutton) с "Покрашенным домом" заняла первое место в номинации "Другое".
Сари Саттон (Sari Sutton) с "Покрашенным домом" заняла первое место в номинации "Другое".
"Огненный дракон", запечатленный Лянъю Лю (Lianyu Lu) на фестивале фонарей, победил в категории "Новости, события".
"Огненный дракон", запечатленный Лянъю Лю (Lianyu Lu) на фестивале фонарей, победил в категории "Новости, события".
Первое место в номинации "Деревья" жюри отдало "Снежной тени" Кристиана Хельвига (Christian Helwig).
Первое место в номинации "Деревья" жюри отдало "Снежной тени" Кристиана Хельвига (Christian Helwig).
Лучшим в категории "Закат" стало фото Срикумара Кришнана (Sreekumar Krishnan), снятое в Бангалоре.
Лучшим в категории "Закат" стало фото Срикумара Кришнана (Sreekumar Krishnan), снятое в Бангалоре.