"Кина не будет", "Старшая сестра": лучшие фото, снятые на iPhone

В Нью-Йорке назвали победителей международного конкурса iPhone Photography Awards. За право называться лучшими боролись фотографы более из 140 стран мира. Одним из призеров стала бильд-редактор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Юлия Ибраева. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.