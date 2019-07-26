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РИА Новости
Культура

"Кина не будет", "Старшая сестра": лучшие фото, снятые на iPhone

Вчера, 18:47
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В Нью-Йорке назвали победителей международного конкурса iPhone Photography Awards. За право называться лучшими боролись фотографы более из 140 стран мира. Одним из призеров стала бильд-редактор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Юлия Ибраева. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Gabriella Cigliano/ IPPAWARDS 2019

Гран-при конкурса завоевала итальянка Габриэлла Кильяно (Gabriella Cigliano). Жюри впечатлило ее фото "Старшая сестра", сделанное в Танзании.

Работа фотографа Gabriella Cigliano. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
1 из 21

Гран-при конкурса завоевала итальянка Габриэлла Кильяно (Gabriella Cigliano). Жюри впечатлило ее фото "Старшая сестра", сделанное в Танзании.

© Фото : Gabriella Cigliano/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Diogo Lage/ IPPAWARDS 2019

Снимок португальского пляжа принес Диого Лаге (Diogo Lage) первое место в категории "Фотограф года".

Работа фотографа Diogo Lage. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
2 из 21

Снимок португальского пляжа принес Диого Лаге (Diogo Lage) первое место в категории "Фотограф года".

© Фото : Diogo Lage/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Yuliya Ibraeva/ IPPAWARDS 2019

Кадр россиянки Юлии Ибраевой под названием "Кина не будет" (Sorry, no movie today) занял второе место в категории "Фотограф года".

Работа фотографа Юлии Ибраевой. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
3 из 21

Кадр россиянки Юлии Ибраевой под названием "Кина не будет" (Sorry, no movie today) занял второе место в категории "Фотограф года".

© Фото : Yuliya Ibraeva/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Peng Hao/ IPPAWARDS 2019

Третье место в категории "Фотограф года" досталось китайскому фотографу Пен Хао (Peng Hao) за снимок, сделанный в пустыне Невады.

Работа фотографа Peng Hao. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
4 из 21

Третье место в категории "Фотограф года" досталось китайскому фотографу Пен Хао (Peng Hao) за снимок, сделанный в пустыне Невады.

© Фото : Peng Hao/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Mona Jumaan/ IPPAWARDS 2019

Будущий монгольский охотник с ястребом привлек внимание не только фотографа Мону Джумаан (Mona Jumaan), но и жюри. Итог — первое место в номинации "Портрет".

Работа фотографа Mona Jumaan. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
5 из 21

Будущий монгольский охотник с ястребом привлек внимание не только фотографа Мону Джумаан (Mona Jumaan), но и жюри. Итог — первое место в номинации "Портрет".

© Фото : Mona Jumaan/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Liu Bo/ IPPAWARDS 2019

Кадр "Одинокая лодка" Лью Бо (Liu Bo) из Вьетнама стал лучшим в категории "Путешествие".

Работа фотографа Liu Bo. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
6 из 21

Кадр "Одинокая лодка" Лью Бо (Liu Bo) из Вьетнама стал лучшим в категории "Путешествие".

© Фото : Liu Bo/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Neri Rivas/ IPPAWARDS 2019

"Джаспер-хищник" фотографа Нери Риваса (Neri Rivas) — кадр-победитель в номинации "Дети".

Работа фотографа Neri Rivas. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
7 из 21

"Джаспер-хищник" фотографа Нери Риваса (Neri Rivas) — кадр-победитель в номинации "Дети".

© Фото : Neri Rivas/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Vincent Chen/ IPPAWARDS 2019

"Гора Сегла на рассвете" Винсента Чена (Vincent Chen) стала лучшим панорамным снимком, снятым на iPhone.

Работа фотографа Vincent Chen. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
8 из 21

"Гора Сегла на рассвете" Винсента Чена (Vincent Chen) стала лучшим панорамным снимком, снятым на iPhone.

© Фото : Vincent Chen/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Carol Allen Storey/ IPPAWARDS 2019

Кэрол Аллен Стори (Carol Allen Storey) и ее "Юные выжившие" победили в категории "Серии".

Работа фотографа Carol Allen Storey. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
9 из 21

Кэрол Аллен Стори (Carol Allen Storey) и ее "Юные выжившие" победили в категории "Серии".

© Фото : Carol Allen Storey/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Jiangying Guo/ IPPAWARDS 2019

"Синий свет" Цзянъина Гуо (Jiangying Guo) наградили как лучшее абстрактное фото.

Работа фотографа Jiangying Guo. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
10 из 21

"Синий свет" Цзянъина Гуо (Jiangying Guo) наградили как лучшее абстрактное фото.

© Фото : Jiangying Guo/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Diogo Lage/ IPPAWARDS 2019

"Гордый павлин" Диего Лаге (Diogo Lage) удостоен первой премии в номинации "Животные".

Работа фотографа Diogo Lage. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
11 из 21

"Гордый павлин" Диего Лаге (Diogo Lage) удостоен первой премии в номинации "Животные".

© Фото : Diogo Lage/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Dan Liu/ IPPAWARDS 2019

"Кактус под палящим солнцем" Дэна Лью (Dan Liu) победил в категории "Цветы".

Работа фотографа Dan Liu. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
12 из 21

"Кактус под палящим солнцем" Дэна Лью (Dan Liu) победил в категории "Цветы".

© Фото : Dan Liu/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Clarita Phiri Beierdoerffer/ IPPAWARDS 2019

Лучший натюрморт, по мнению жюри, получился у Клариты Фиои Байердорфер (Clarita Phiri Beierdoerffer).

Работа фотографа Clarita Phiri Beierdoerffer. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
13 из 21

Лучший натюрморт, по мнению жюри, получился у Клариты Фиои Байердорфер (Clarita Phiri Beierdoerffer).

© Фото : Clarita Phiri Beierdoerffer/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Wei Xiong/ IPPAWARDS 2019

Вей Сюн (Wei Xiong) не сумел придумать название для снимка, но это не помешало фотографу победить в категории "Люди".

Работа фотографа Wei Xiong. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
14 из 21

Вей Сюн (Wei Xiong) не сумел придумать название для снимка, но это не помешало фотографу победить в категории "Люди".

© Фото : Wei Xiong/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Hsueh Isan/ IPPAWARDS 2019

Сю Исан (Hsueh Isan) удался лучший пейзаж.

Работа фотографа Hsueh Isan. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
15 из 21

Сю Исан (Hsueh Isan) удался лучший пейзаж.

© Фото : Hsueh Isan/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Biao Peng/ IPPAWARDS 2019

Бяо Пэн (Biao Peng) сходил на "Рыбалку" и получил первое место в номинации "Стиль жизни".

Работа фотографа Biao Peng. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
16 из 21

Бяо Пэн (Biao Peng) сходил на "Рыбалку" и получил первое место в номинации "Стиль жизни".

© Фото : Biao Peng/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Kuanglong Zhang/ IPPAWARDS 2019

Куанлонг Чжан (Kuanglong Zhang) из Китая сфотографировал "Обсерваторию Джанта-Манта" и победил в категории "Архитектура".

Работа фотографа Kuanglong Zhang. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
17 из 21

Куанлонг Чжан (Kuanglong Zhang) из Китая сфотографировал "Обсерваторию Джанта-Манта" и победил в категории "Архитектура".

© Фото : Kuanglong Zhang/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Sari Sutton/ IPPAWARDS 2019

Сари Саттон (Sari Sutton) с "Покрашенным домом" заняла первое место в номинации "Другое".

Работа фотографа Sari Sutton. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
18 из 21

Сари Саттон (Sari Sutton) с "Покрашенным домом" заняла первое место в номинации "Другое".

© Фото : Sari Sutton/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Lianyu Lu/ IPPAWARDS 2019

"Огненный дракон", запечатленный Лянъю Лю (Lianyu Lu) на фестивале фонарей, победил в категории "Новости, события".

Работа фотографа Lianyu Lu. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
19 из 21

"Огненный дракон", запечатленный Лянъю Лю (Lianyu Lu) на фестивале фонарей, победил в категории "Новости, события".

© Фото : Lianyu Lu/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Christian Helwig/ IPPAWARDS 2019

Первое место в номинации "Деревья" жюри отдало "Снежной тени" Кристиана Хельвига (Christian Helwig).

Работа фотографа Christian Helwig. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
20 из 21

Первое место в номинации "Деревья" жюри отдало "Снежной тени" Кристиана Хельвига (Christian Helwig).

© Фото : Christian Helwig/ IPPAWARDS 2019
© Фото : Sreekumar Krishnan/ IPPAWARDS 2019

Лучшим в категории "Закат" стало фото Срикумара Кришнана (Sreekumar Krishnan), снятое в Бангалоре.

Работа фотографа Sreekumar Krishnan. Конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019
21 из 21

Лучшим в категории "Закат" стало фото Срикумара Кришнана (Sreekumar Krishnan), снятое в Бангалоре.

© Фото : Sreekumar Krishnan/ IPPAWARDS 2019
301000
КультураНью-Йорк (город)БангалорРоссияСШАТанзанияФото
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