В Дамаске прокомментировали договоренности Турции и США по Сирии

БЕЙРУТ, 26 июл - РИА Новости. Руководство Сирии выступает против любых договоренностей Анкары и Вашингтона, связанных с действиями на территории САР, Дамаск воспринимает это как агрессию против суверенитета и народа страны, говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном в пятницу сирийским национальным агентством Руководство Сирии выступает против любых договоренностей Анкары и Вашингтона, связанных с действиями на территории САР, Дамаск воспринимает это как агрессию против суверенитета и народа страны, говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном в пятницу сирийским национальным агентством САНА

"Сирия вновь заявляет, что категорически против каких-либо соглашений между США и Турцией, которые представляют собой вопиющую агрессию против суверенитета и целостности Сирии", - цитирует агентство заявление. Кроме того, МИД Сирии считает это "недопустимым пренебрежением международных законов и основ ООН".

В сирийском МИД заявили, что агрессивные действия, предпринимаемые Турцией против Сирии "под предлогом обеспечения ее национальной безопасности, являются прикрытием настоящей политики и поведения турецкого режима, который создал основной плацдарм для террористов и предоставил им всевозможную поддержку".

Согласно заявлению, Дамаск со своей стороны продолжит прилагать усилия для окончания кризиса через политический процесс, которым будут управлять сами сирийцы без какого-либо вмешательства извне.

"Сирийский народ, который принес жертвы в борьбе с терроризмом, не позволит никому покушаться на суверенитет Сирии и ее целостность", - завили в МИД.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.