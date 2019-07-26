Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T12:27Z
https://ria.ru/20190726/1556902665.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155126/40/1551264040_0:0:2749:1547_1036x0_80_0_0_2904bd633f6c9f3cad497619b70a1a0c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске прокомментировали договоренности Турции и США по Сирии

Вчера, 12:27
1232
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Военнослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 26 июл - РИА Новости. Руководство Сирии выступает против любых договоренностей Анкары и Вашингтона, связанных с действиями на территории САР, Дамаск воспринимает это как агрессию против суверенитета и народа страны, говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном в пятницу сирийским национальным агентством САНА.
"Сирия вновь заявляет, что категорически против каких-либо соглашений между США и Турцией, которые представляют собой вопиющую агрессию против суверенитета и целостности Сирии", - цитирует агентство заявление. Кроме того, МИД Сирии считает это "недопустимым пренебрежением международных законов и основ ООН".
Жители Дейр-эз-Зоре
Вчера, 10:05
Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
В сирийском МИД заявили, что агрессивные действия, предпринимаемые Турцией против Сирии "под предлогом обеспечения ее национальной безопасности, являются прикрытием настоящей политики и поведения турецкого режима, который создал основной плацдарм для террористов и предоставил им всевозможную поддержку".
Согласно заявлению, Дамаск со своей стороны продолжит прилагать усилия для окончания кризиса через политический процесс, которым будут управлять сами сирийцы без какого-либо вмешательства извне.
"Сирийский народ, который принес жертвы в борьбе с терроризмом, не позволит никому покушаться на суверенитет Сирии и ее целостность", - завили в МИД.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
24 июля, 14:49
В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1611000
Обсудить 0
Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
РИА
Новости
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Nord Stream 2 AG подала иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Лента
новостей
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Логотип телеканала RT
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Польша вынуждена признать роль СССР в своем спасении, заявили в РВИО
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ПАСЕ не комментирует идею Володина по мониторингу обязательств перед СЕ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Эксперт прокомментировал просьбу США к Турции по С-400
Жители Дейр-эз-Зоре
Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
Столкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
Эксперты прокомментировали разрыв соглашений между Израилем и Палестиной
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД прокомментировал отказ Палестины от соглашений с Израилем
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния