Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T12:22Z
https://ria.ru/20190726/1556902407.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Саранска ранил из пневматики мальчика, залезшего на его гараж

Вчера, 12:22
526
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Житель Саранска ранил из пневматического пистолета 11-летнего мальчика, забравшегося на его гараж, сообщает в пятницу МВД по Мордовии.
"[Накануне вечером] пострадавший вместе с другом залез на крышу гаража в Пролетарском районе Саранска. Проходящий мимо хозяин одного из гаражей выстрелил в сторону детей из пневматического пистолета, ранив одного из них", - сказано в релизе.
Информацию о случившемся в МВД передали медики. Полиция быстро нашла стрелка и отвезла его в отдел, где он во всем признался. Теперь ему грозит уголовное дело: материал передадут в Следственный комитет "для принятия процессуального решения".
Водитель, стреляя по сторонам из пневматики, попал в глаз девушке
18 апреля, 12:37
Житель Костромы ранил из пневматики ребенка, игравшего на крыше гаража
5003310
Обсудить 0
СаранскПроисшествия
Рекомендуем
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход
РИА
Новости
Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера
Сотрудники полиции, Германия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Любовь Соболь прибыла на допрос в СК
Лента
новостей
Логотип телеканала RT
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Два ребенка из сгоревшего лагеря под Хабаровском остаются в больницах
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
Следствие не нашло криминала в гибели ребенка на базе отдыха под Костромой
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Совфед одобрил закон об использовании геолокации для поиска пропавших детей
Офис Союза журналистов России
В СЖР готовы обратиться в прокуратуру по делу якутского журналиста
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Третья фигурка домового-хомлина в Калининграде
В Калининграде установили третью фигурку домового-хомлина
Лечение и оздоровление в санаториях Крыма
В Дагестане шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория
Видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
Лента новостейМолния