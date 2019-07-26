Житель Саранска ранил из пневматики мальчика, залезшего на его гараж

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Житель Саранска ранил из пневматического пистолета 11-летнего мальчика, забравшегося на его гараж, сообщает в пятницу МВД по Мордовии.
"[Накануне вечером] пострадавший вместе с другом залез на крышу гаража в Пролетарском районе Саранска. Проходящий мимо хозяин одного из гаражей выстрелил в сторону детей из пневматического пистолета, ранив одного из них", - сказано в релизе.
Информацию о случившемся в МВД передали медики. Полиция быстро нашла стрелка и отвезла его в отдел, где он во всем признался. Теперь ему грозит уголовное дело: материал передадут в Следственный комитет "для принятия процессуального решения".