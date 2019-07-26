Мединский пообещал Путину за пять лет закончить описание музейных сокровищ

"Было такое понятие "госкаталог". Еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все наши сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. Работа эта не велась. Мы запустили её только в 2015 году, спустя 10 лет после принятия закона, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали", - сказал Мединский.