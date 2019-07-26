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РИА Новости
Культура

Мединский пообещал Путину за пять лет закончить описание музейных сокровищ

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и министр культуры Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019
Владимир Путин и министр культуры Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал за пять лет закончить работу по описанию и внесению в электронный каталог накопленных в России музейных сокровищ.
"Было такое понятие "госкаталог". Еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все наши сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. Работа эта не велась. Мы запустили её только в 2015 году, спустя 10 лет после принятия закона, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали", - сказал Мединский.
"Мы убеждены, что в течение ближайших лет пяти эта работа будет завершена, и все сокровища, которые накоплены были нашими предками и поколениями, будут соответствующим образом систематизированы и атрибутированы", - отметил министр.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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КультураВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
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