В деле о взятках в пермском УФССП появятся новые фигуранты

ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Следствие планирует провести дополнительные обыски и выемки документов для установления всех фигурантов дела о взятках в управлении ФССП России по Пермскому краю, заявил журналистам следователь по особо важным делам СУСК РФ по Пермскому краю подполковник юстиции Алексей Чушников.
В пятницу Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу до 13 сентября руководителя управления ФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере"). По данным следствия, в ноябре и декабре 2017 года Кожевников и старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова получили взятку в размере 550 тысяч и 600 тысяч рублей.
"Дело продолжается, следствие ведется, будут привлечены еще фигуранты, потому что у нас еще не все фигуранты по делу установлены. Планируется ряд других следственных действий - обысков, выемок и тому подобное. Окончательно следствие будет квалифицировать дело при установлении всех участников, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности", - сказал Чушников.
Следователь уточнил, что среди соучастников Кожевникова - его подчиненные, что, по мнению Чушникова, объясняет выбранная судом мера пресечения.
"Поскольку все фигуранты уголовного дела являются его подчиненными, следствие полагает, что он может оказать давление. Считаю, что более мягкая мера пресечения - домашний арест - даст возможность Кожевникову уничтожать доказательства и как-либо влиять (на подчиненных - ред.) посредством связи", - пояснил Чушников.