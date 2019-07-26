В деле о взятках в пермском УФССП появятся новые фигуранты

ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Следствие планирует провести дополнительные обыски и выемки документов для установления всех фигурантов дела о взятках в управлении ФССП России по Пермскому краю, заявил журналистам следователь по особо важным делам СУСК РФ по Пермскому краю подполковник юстиции Алексей Чушников.

В пятницу Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу до 13 сентября руководителя управления ФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере"). По данным следствия, в ноябре и декабре 2017 года Кожевников и старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова получили взятку в размере 550 тысяч и 600 тысяч рублей.

"Дело продолжается, следствие ведется, будут привлечены еще фигуранты, потому что у нас еще не все фигуранты по делу установлены. Планируется ряд других следственных действий - обысков, выемок и тому подобное. Окончательно следствие будет квалифицировать дело при установлении всех участников, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности", - сказал Чушников.

Следователь уточнил, что среди соучастников Кожевникова - его подчиненные, что, по мнению Чушникова, объясняет выбранная судом мера пресечения.