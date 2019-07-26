В ДНР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило о стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе после вступления в силу нового перемирия.

Ранее в ведомстве неоднократно заявляли о критическом положении дел на линии соприкосновения из-за резкого роста количества нарушений перемирия и применения артиллерии со стороны украинских силовиков. Очередной режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 00.01 мск 21 июля.

"Ситуация на линии соприкосновения значительно стабилизировалась. Такого эффекта удалось достигнуть благодаря действующему новому перемирию. Мы продолжаем фиксировать нарушения со стороны вооруженных формирований Украины, но их количество и характер не дает оснований считать перемирие сорванным. Режим прекращения огня продолжает действовать", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.