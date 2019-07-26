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РИА Новости

В ДНР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило о стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе после вступления в силу нового перемирия.
Ранее в ведомстве неоднократно заявляли о критическом положении дел на линии соприкосновения из-за резкого роста количества нарушений перемирия и применения артиллерии со стороны украинских силовиков. Очередной режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 00.01 мск 21 июля.
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Вчера, 08:52
Политик о "хорватском сценарии" для Донбасса: захват и подавлениеУкраинский дипломат предложил "хорватский сценарий" для реинтеграции Донбасса. Предложенный вариант противоречит Минским соглашениям, напомнил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Ситуация на линии соприкосновения значительно стабилизировалась. Такого эффекта удалось достигнуть благодаря действующему новому перемирию. Мы продолжаем фиксировать нарушения со стороны вооруженных формирований Украины, но их количество и характер не дает оснований считать перемирие сорванным. Режим прекращения огня продолжает действовать", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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