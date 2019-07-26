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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСтихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане
Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 705 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 382 человека (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 323 человека (женщин – 397, детей – 675)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 34 взрывоопасных предмета.
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