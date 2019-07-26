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РИА Новости

Медведев и Осеевский обсудили введение облачной цифровой подписи

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский во время встречи. 26 июля 2019
Дмитрий Медведев и президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский во время встречи. 26 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Облачные цифровые подписи перед их введением в РФ необходимо гарантированно защитить от постороннего вмешательства, такую работу нужно провести совместно со спецслужбами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с председателем правительства отметил, что компания рассчитывает на принятие закона, который введет понятие облачной цифровой подписи. "И она избавит нас от необходимости иметь флешки, с помощью которых мы подписываем целый ряд документов", - пояснил Осеевский.
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"Важны гарантии защищенности такого рода облака. Надеюсь, что вы вместе с коллегами работаете над этим - и с министерством цифрового развития, и со спецслужбами, просто для того, чтобы мы понимали, что это все реально защищено от постороннего вмешательства", - указал в ответ Медведев.
"Да, это очень ответственный технологический элемент, поэтому мы работаем с Федеральной службой безопасности, ФСТЭК, для того чтобы это работало надежно", - отреагировал глава контролируемой государством компании.
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Дмитрий МедведевМихаил ОсеевскийРоссияТехнологии
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