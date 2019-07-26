Медведев и Осеевский обсудили введение облачной цифровой подписи

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Облачные цифровые подписи перед их введением в РФ необходимо гарантированно защитить от постороннего вмешательства, такую работу нужно провести совместно со спецслужбами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с председателем правительства отметил, что компания рассчитывает на принятие закона, который введет понятие облачной цифровой подписи. "И она избавит нас от необходимости иметь флешки, с помощью которых мы подписываем целый ряд документов", - пояснил Осеевский.

"Важны гарантии защищенности такого рода облака. Надеюсь, что вы вместе с коллегами работаете над этим - и с министерством цифрового развития, и со спецслужбами, просто для того, чтобы мы понимали, что это все реально защищено от постороннего вмешательства", - указал в ответ Медведев.