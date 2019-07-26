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РИА Новости

И. о. главы пермского УФССП после ареста Кожевникова стал его заместитель

Вчера, 11:16
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Исполняющим обязанности главного судебного пристава Пермского края после ареста обвиняемого в коррупции Игоря Кожевникова назначен его заместитель Эдуард Петерс, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по региону.
В пятницу Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу до 13 сентября руководителя УФССП России по краю Кожевникова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере"). По данным следствия, в ноябре и декабре 2017 года Кожевников и старший судебный пристав управления Александра Марданова получили взятки в размере 550 тысяч и 600 тысяч рублей.
"Исполнять обязанности главы службы будет Петерс Эдуард Валерьевич. Приказ о его назначении уже подписан", - рассказали агентству в ведомстве.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Кожевников вину не признал, заявив, что его оболгали бывшие сотрудники ведомства.
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