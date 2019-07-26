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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Идлиб – четыре, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ханджур провинции Хама. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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