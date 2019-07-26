Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Идлиб – четыре, Алеппо – три", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ханджур провинции Хама. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.