В Молдавии не смогли назначить кандидата на пост врио генпрокурора

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Председатель Высшего совета прокуроров Анжела Мотузок сообщила журналистам, что ВСП не может выбрать кандидата на пост врио генпрокурора из-за отсутствия кворума.

Высший совет прокуратуры на заседании в пятницу должен были выбрать кандидата на пост временно исполняющего обязанности генпрокурора, чтобы затем передать решение на утверждение президенту Игорю Додону.

"Согласно закону о прокуратуре, заседание ВСП может состояться при явке минимум 2/3 членов. Сегодня должны были присутствовать восемь членов совета, чтобы выбрать врио генпрокурора и решить другие вопросы, но пришли только четверо - у нас нет кворума, поэтому заседание закрыто", - сообщила Мотузок.

В этой ситуации назначить врио генпрокурора должен будет парламент. На сегодняшний день заявки подали экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, адвокат Анатолий Истрате и прокурор по особым поручениям Генпрокуратуры Виорел Радецкий.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.