Немецкая полиция прочесывает мюнхенский лес в поисках пропавших россиянок

Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств. Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.