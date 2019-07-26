Немецкая полиция прочесывает мюнхенский лес в поисках пропавших россиянок

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полиция в Германии продолжает вести поиски пропавших в середине июля россиянок, в пятницу сотрудники правоохранительных органов прочесывают лес на востоке Мюнхена, пишет издание Bild.
Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств. Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.
Как сообщает издание, поиски в мюнхенском лесу начались в пятницу рано утром: задействованы 150 спасателей, кинологи и вертолет с тепловизором. Работа спасателей затруднена в связи с высокими температурами в Германии, днем воздух разогреется до 35 градусов и тепловой датчик вертолета не сможет передавать точные данные, пишет издание.
Основным подозреваемым по-прежнему остается муж пропавшей Марии - Роман Х. С понедельника он находится под стражей в мюнхенской тюрьме Штадельхайм (Stadelheim). По данным издания, Роман Х., подозреваемый в убийстве, запутался в своих свидетельских показаниях. Во вторник, пишет Bild, мужчина прошел психологическое обследование.