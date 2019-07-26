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РИА Новости

Косовский "премьер" намерен возглавлять правительство и после отставки

Вчера, 10:37
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© AP Photo / Visar KryeziuРамуш Харадинай
Рамуш Харадинай
© AP Photo / Visar Kryeziu
Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку, а несогласным предложил обратиться в косовский конституционный суд.
Харадинай в минувшую пятницу подал в отставку и в среду добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на пятницу он вернулся самолетом из Гааги и разместил в соцсетях фотографию схода по трапу в Приштине с довольным выражением лица.
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"Как правительство, подавшее в отставку, что я и упоминал в своем решении об отставке, буду исполнять свои обязанности, не могу решиться оставить вакуум, так как Косово не может нести последствия вакуума во власти. С уважением к партиям, которые могут думать иначе, предлагаю им обратиться в конституционный суд, решение которого буду соблюдать", - написал Харадинай в Facebook.
Он также повторил, что невиновен и подчеркнул, что нынешние границы самопровозглашенного Косово должны оставаться неизменными, а отмена таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии возможна лишь в случае признания Белградом косовской независимости.
Радио и телевидение Косово со ссылкой на источник в "администрации президента" Хашима Тачи ранее сообщило, что внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики могут быть назначены на 8 сентября.
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"Премьер" самопровозглашенного Косово был арестован во Франции 4 января 2017 года по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Апелляционный суд французского города Кольмар 27 апреля того же года отклонил запрос об экстрадиции в Сербию Харадиная. Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998–1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК). Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но до сих пор ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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15 июля, 20:14
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