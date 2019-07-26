Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.