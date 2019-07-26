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РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:59
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
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