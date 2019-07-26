Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарный груз из Иркутска в город Тулун, сообщает в пятницу округ.

"Гуманитарная помощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт выдачи пострадавшим города Тулуна, который расположен в здании медицинского колледжа. Военнослужащие привезли предметы личной гигиены, а также консервированные продукты питания, всего около 3 тонн", - говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки Минобороны РФ в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду людям, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местного населения, отмечает округ.