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РИА Новости

Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз

Вчера, 09:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарный груз из Иркутска в город Тулун, сообщает в пятницу округ.
"Гуманитарная помощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт выдачи пострадавшим города Тулуна, который расположен в здании медицинского колледжа. Военнослужащие привезли предметы личной гигиены, а также консервированные продукты питания, всего около 3 тонн", - говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки Минобороны РФ в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду людям, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местного населения, отмечает округ.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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