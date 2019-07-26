Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В районе 7.30 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по направлению Пески - Донецк выпущена одна мина калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.