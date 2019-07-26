Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье на детской площадке заявил, что убил ее из ревности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве женщины в подмосковном Раменском на детской площадке. Его задержали в лесу в Ногинском районе, где ранее полиция нашла брошенный автомобиль, на котором он пытался скрыться. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в убийстве женщины подозревается ее бывший сожитель.

"На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном", - сказала она.