Регоператор ТКО охватил уже 68% сельского населения в Омской области

ОМСК, 26 июл – РИА Новости. Омский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Магнит" охватил услугами по вывозу мусора уже 68% сельского населения области, сообщил в ходе круглого стола по итогам 100 дней с начала в регионе "мусорной реформы" исполнительный директор компании Александр Чернов.

"На первое апреля мы имели процент охвата услугой по югу области порядка 40% из общего числа жителей. На севере области такой услугой пользовались 20-25% населения. На сегодня итог такой - услугу в целом по области (исключая Омск – ред.) получают 495 тысяч человек, что составляет 68%. Я считаю, что это хороший результат, учитывая обстоятельства, инфраструктуру и состояние автомобильных дорог в области", - привели слова Чернова в пресс-службе компании, отметив, что в Омске регоператор занимается вывозом мусора на 100%.

Исполнительный директор компании также сообщил, что изначально по территориальной схеме в области должно было размещаться 3150 контейнерных площадок. Однако число обслуживаемых объектов стремительно росло, и сейчас их уже около 18 тысяч. Выяснилось, что контейнеров в городе и области катастрофически не хватает, в результате чего их пришлось докупать на средства оператора. Кроме того, пришлось закупить 70 мусоровозов и 20 единиц спецтехники. Построено два мусоросортировочных комплекса, а сумма собственных средств, вложенных регоператором, выросла до 2 миллиардов рублей.

В свою очередь, замминистра экологии и природных ресурсов Омской области Александр Матненко отметил, что случай, когда регоператор, которых по стране насчитывается свыше двух сотен, вкладывает столько своих денег в развитие инфраструктуры, беспрецедентный.

"До прихода регоператора ситуация с накоплением мусора на территории региона сложилась критическая. Образовалось 1120 несанкционированных свалок, при этом свыше 90% производимого нами всеми мусора захоранивается, а на переработку поступает лишь 5-6%. Старт регоператора практически с минусовой точки не позволяет за столь короткий временной промежуток добиться глобального изменения ситуации. Обладая даже гигантскими финансовыми возможностями, нельзя переломить ситуацию всего за пару месяцев. Мы оцениваем сегодня ООО "Магнит" по динамике. Она положительная", - приводит слова Матненко информагентство "Омскрегион".

Участвующий в круглом столе вице-мэр Омска Олег Заремба также признал, что успехи в обращении с отходами в столице Омской области ощутимые, однако даже сегодня с поддержкой средствами регоператора и регионального бюджета город ощущает нехватку 2170 контейнерных площадок, особенно в частном секторе. По его словам, на первых порах взаимодействия с ООО "Магнит" были проблемы, но сейчас работа налаживается, что видно и по стремительно падающему количеству жалоб от горожан.