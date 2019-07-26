Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:21Z
https://ria.ru/20190726/1556894729.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Омская область

Регоператор ТКО охватил уже 68% сельского населения в Омской области

09:21
21
ОМСК, 26 июл – РИА Новости. Омский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Магнит" охватил услугами по вывозу мусора уже 68% сельского населения области, сообщил в ходе круглого стола по итогам 100 дней с начала в регионе "мусорной реформы" исполнительный директор компании Александр Чернов.
"На первое апреля мы имели процент охвата услугой по югу области порядка 40% из общего числа жителей. На севере области такой услугой пользовались 20-25% населения. На сегодня итог такой - услугу в целом по области (исключая Омск – ред.) получают 495 тысяч человек, что составляет 68%. Я считаю, что это хороший результат, учитывая обстоятельства, инфраструктуру и состояние автомобильных дорог в области", - привели слова Чернова в пресс-службе компании, отметив, что в Омске регоператор занимается вывозом мусора на 100%.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
24 июня, 14:28
Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО
Исполнительный директор компании также сообщил, что изначально по территориальной схеме в области должно было размещаться 3150 контейнерных площадок. Однако число обслуживаемых объектов стремительно росло, и сейчас их уже около 18 тысяч. Выяснилось, что контейнеров в городе и области катастрофически не хватает, в результате чего их пришлось докупать на средства оператора. Кроме того, пришлось закупить 70 мусоровозов и 20 единиц спецтехники. Построено два мусоросортировочных комплекса, а сумма собственных средств, вложенных регоператором, выросла до 2 миллиардов рублей.
В свою очередь, замминистра экологии и природных ресурсов Омской области Александр Матненко отметил, что случай, когда регоператор, которых по стране насчитывается свыше двух сотен, вкладывает столько своих денег в развитие инфраструктуры, беспрецедентный.
"До прихода регоператора ситуация с накоплением мусора на территории региона сложилась критическая. Образовалось 1120 несанкционированных свалок, при этом свыше 90% производимого нами всеми мусора захоранивается, а на переработку поступает лишь 5-6%. Старт регоператора практически с минусовой точки не позволяет за столь короткий временной промежуток добиться глобального изменения ситуации. Обладая даже гигантскими финансовыми возможностями, нельзя переломить ситуацию всего за пару месяцев. Мы оцениваем сегодня ООО "Магнит" по динамике. Она положительная", - приводит слова Матненко информагентство "Омскрегион".
Участвующий в круглом столе вице-мэр Омска Олег Заремба также признал, что успехи в обращении с отходами в столице Омской области ощутимые, однако даже сегодня с поддержкой средствами регоператора и регионального бюджета город ощущает нехватку 2170 контейнерных площадок, особенно в частном секторе. По его словам, на первых порах взаимодействия с ООО "Магнит" были проблемы, но сейчас работа налаживается, что видно и по стремительно падающему количеству жалоб от горожан.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
3 июля, 16:54
Путин: рост тарифов на ТКО не должен быть галопирующим
000000
Обсудить 0
Омская областьОмская областьЭкономика
Рекомендуем
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В Омской области отметили снижение аварийности из-за видеофиксации
РИА
Новости
Работа Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий
Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
На восстановление дорог в Приангарье выделят 493 миллионов рублей
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Оценку ущерба в Прибайкалье выполнят в срок, уверен Мутко
Лента
новостей
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Тротуар в Щелкове, соединяющей две части города, обустроят до конца месяца
В подмосковном округе Шаховская откроют стадион
Подольск
В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы
Встреча губернатора региона Андрея Воробьева с гендиректором ПАО Россети Павлом Ливинским
Более 5 тысяч СНТ Подмосковья до конца 2020 года передадут "Россети"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума усовершенствовала систему оценки долговой устойчивости регионов
Сотрудник одной из аптек проверяет рецепты на лекарственные средства. Архивное фото
Правительство направит более трех миллиардов рублей на льготные лекарства
Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
Путин поручил предоставить субсидии для бизнеса в Иркутской области
Ростов-на-Дону
В Ростовской области будут софинансировать инициативы жителей
Города России. Ростов-на-Дону
Ростовские депутаты просят создать программу по оздоровлению бассейна Дона
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил принять необходимые для нацпроектов законы до 15 декабря
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил еженедельно проводить проверки состояния детских лагерей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния