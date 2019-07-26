В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли в Подмосковье в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков... недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной", - говорится в сообщении.