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РИА Новости

В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли

09:15
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли в Подмосковье в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков... недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной", - говорится в сообщении.
Сообщается, что очаг произрастания каннабиса был скошен и сожжен с помощью спецтехники.
"Общая масса ликвидированных растений составила более 250 килограммов", - добавляется в сообщении.
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