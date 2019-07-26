ЦИК Украины осталось обработать 0,06% протоколов по итогам выборов в Раду

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Центральной избирательной комиссии Украины осталось обработать 0,06% протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные на сайте комиссии по состоянию на 8.00 мск пятницы.

После обработки 99,94% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,04%.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).