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РИА Новости

ЦИК Украины осталось обработать 0,06% протоколов по итогам выборов в Раду

08:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Центральной избирательной комиссии Украины осталось обработать 0,06% протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные на сайте комиссии по состоянию на 8.00 мск пятницы.
После обработки 99,94% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,04%.
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Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%).
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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