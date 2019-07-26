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РИА Новости

В ЛНР четыре дня подряд не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

08:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Самопровозглашенная ЛНР в течение четырех суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.
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"За 25 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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