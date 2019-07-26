Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T08:10Z
https://ria.ru/20190726/1556893552.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Уровень воды в реках Приангарья не превышает критических отметок

08:10
134
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Уровень воды во всех реках Приангарья не превышает критических отметок, все населенные пункты, попавшие в зону подтопления, освобождены от воды, сообщает в пятницу ГУ МЧС Иркутской области.
"В настоящее время областные реки находятся в руслах, уровни воды не превышают критических отметок. Все населенные пункты и дома в Иркутской области, попавшие в зону подтопления, освобождены от воды. Энергоснабжение, водоснабжение, телефонная связь восстановлены в полном объеме. Пострадавшие обеспечены продуктами питания, водой, предметами первой необходимости и одеждой", - сообщает главк.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
24 июля, 08:13
В Амурской области около 80 км дорог пострадали от паводка
По данным пресс-службы, силами МЧС проведена расчистка 9 тысяч подворий и 400 улиц. Вывезено более 330 тысяч кубометров мусора. Обнаружено и уничтожено 4,7 тысяч туш погибших животных. Пострадавшим от паводка произведены выплаты в размере 1 917 869 тысячи рублей.
По данным МЧС области, глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время координационного совещания по вопросам ликвидации последствий паводка на территории Приангарья обратил внимание участников совещания на необходимость скорейшего завершения аварийно-восстановительных работ и возвращения людей, попавших в зону подтопления, к нормальной жизнедеятельности.
"Кроме того, министр поручил взять под особый контроль обустройство дополнительных защитных гидротехнических сооружений, а также проработать вопрос совершенствования нормативной базы, с тем, чтобы не допускать строительства инфраструктурных и жилых объектов на подтопляемых территориях", - говорится в сообщении.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
000000
Обсудить 0
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
В парке
Мэрию Магадана обязали демонтировать таблички о запрете кормления птиц
РИА
Новости
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне охраняют от мародеров многоквартирный дом, пострадавший от паводка
Лента
новостей
Площадь пожаров в Восточной Сибири составила почти 1,5 миллиона гектаров
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
Матвиенко рассказала, кому нельзя препятствовать заниматься политикой
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
В Приамурье эвакуируют еще одно село из-за быстро подступающего паводка
Представители ОБСЕ
В ЛНР четыре дня подряд не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Дети в лагере
Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Ученые обвинили США в неспособности преодолеть расовую дискриминацию
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
Будущее Сретенской семинарии решит синод
Смог в Новосибирске, вызванный лесными пожарами
В России ликвидировали более 30 лесных пожаров за сутки
Экотуризм
Минприроды: экотуризм не приведет к застройке заповедников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния