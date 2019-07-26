Уровень воды в реках Приангарья не превышает критических отметок

КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Уровень воды во всех реках Приангарья не превышает критических отметок, все населенные пункты, попавшие в зону подтопления, освобождены от воды, сообщает в пятницу ГУ МЧС Иркутской области.

"В настоящее время областные реки находятся в руслах, уровни воды не превышают критических отметок. Все населенные пункты и дома в Иркутской области, попавшие в зону подтопления, освобождены от воды. Энергоснабжение, водоснабжение, телефонная связь восстановлены в полном объеме. Пострадавшие обеспечены продуктами питания, водой, предметами первой необходимости и одеждой", - сообщает главк.

По данным пресс-службы, силами МЧС проведена расчистка 9 тысяч подворий и 400 улиц. Вывезено более 330 тысяч кубометров мусора. Обнаружено и уничтожено 4,7 тысяч туш погибших животных. Пострадавшим от паводка произведены выплаты в размере 1 917 869 тысячи рублей.

По данным МЧС области, глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время координационного совещания по вопросам ликвидации последствий паводка на территории Приангарья обратил внимание участников совещания на необходимость скорейшего завершения аварийно-восстановительных работ и возвращения людей, попавших в зону подтопления, к нормальной жизнедеятельности.

"Кроме того, министр поручил взять под особый контроль обустройство дополнительных защитных гидротехнических сооружений, а также проработать вопрос совершенствования нормативной базы, с тем, чтобы не допускать строительства инфраструктурных и жилых объектов на подтопляемых территориях", - говорится в сообщении.