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РИА Новости

В России ликвидировали более 30 лесных пожаров за сутки

06:52
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© РИА Новости / Александр КряжевСмог в Новосибирске, вызванный лесными пожарами
Смог в Новосибирске, вызванный лесными пожарами
© РИА Новости / Александр Кряжев
Смог в Новосибирске, вызванный лесными пожарами
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 30 лесных пожаров на площади более 3 тысяч гектаров ликвидировано на территории России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ране было ликвидировано 80 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 3217 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 00.00 26 июля, на территории РФ действует 165 лесных пожаров на площади более 163 тысяч гектаров. За сутки их площадь увеличилась со 147 тысяч гектаров.
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Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 77 пожаров на площади более 135 тысяч гектаров. Их площадь также увеличилась, ранее она составляла 120 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксированы пожары в Хабаровском крае - восемь пожаров на более чем 1 тысяче гектаров леса, Пермском крае - один пожар на площади 5 гектаров, Ямало-Ненецком автономном округе - два пожара на площади 2 гектара.
Площадь пожаров также увеличилась в Якутии, Югре и Забайкальском крае. В Тюменской области площадь пожаров не изменилась. Уменьшилась площадь пожаров в Красноярском крае и Республике Бурятия.
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Кроме того, увеличилась площадь пожара на особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") с 570 гектаров до 1570 гектаров, на особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае пожар увеличился с 94 гектаров до 552 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара не изменилась - 183 гектара.
В тушении лесных пожаров задействовано 2715 человек и 343 единицы техники. На авиамониторинге - 42 воздушных судна, на тушении - 25 воздушных судов.
Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.
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