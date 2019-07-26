Минприроды: экотуризм не приведет к застройке заповедников

КОШ-АГАЧ (Республика Алтай), 26 июл - РИА новости. Развитие экологического туризма не приведет к строительству новых объектов в заповедниках, сообщили РИА Новости в Минприроды.

Ранее СМИ сообщали, что Минприроды разработало поправки в закон, которые вводят понятие "экологический туризм" и позволяют активизировать его развитие. Эксперты выразили мнение, что поправки приведут к дополнительному строительству объектов туризма на заповедных территориях.

"Изменения вносятся в статью 15 Закона №33-ФЗ и не имеют никакого отношения к заповедникам. Нормы, позволяющие строительство туристской инфраструктуры на территориях национальных парков, уже предусмотрены в Законе №33-ФЗ. Следует отметить, что проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкция которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий, никто не отменял", - уточнили в Минприроды.

В ведомстве также отметили, что новые документы разработали согласно пункту 4 перечня поручений президента по итогам наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 30.01.2019 №Пр-118. Правительству было поручено стимулировать участие бизнеса в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе должны были быть установлены критерии экологического туризма и объектов рекреационного назначения, строительство которых допускается на таких территориях.