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РИА Новости

В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов при помощи тепловизора

06:05
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полицейские в Удмуртии при помощи тепловизора задержали двух браконьеров-аквалангистов, собравших более 11 килограммов икры на 658 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночное время с помощью тепловизора сотрудниками полиции выявлены двое мужчин, которые незаконно ловили рыбу с использованием снаряжения для подводной охоты с аквалангом. В их автомашине, находящейся на берегу реки, обнаружено более 11 килограммов икры стерляди стоимостью порядка 658 тысяч рублей", - рассказала Ирина Волк.
Как рассказала официальный представитель МВД России, отлавливать браконьеров в республике помогают беспилотники.
"При проведении рейдовых мероприятий съемка местности велась с использованием беспилотного летательного аппарата. При обнаружении злоумышленников их координаты незамедлительно передавались сотрудникам транспортной полиции, которые находились в это время в акватории реки. Так, полицейскими во взаимодействии с министерством природных ресурсов Удмуртской Республики на рыболовной базе задержаны двое местных жителей, осуществляющих вылов рыбы с использованием рыболовной сети", - сказала она.
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