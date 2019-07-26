В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов при помощи тепловизора

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полицейские в Удмуртии при помощи тепловизора задержали двух браконьеров-аквалангистов, собравших более 11 килограммов икры на 658 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночное время с помощью тепловизора сотрудниками полиции выявлены двое мужчин, которые незаконно ловили рыбу с использованием снаряжения для подводной охоты с аквалангом. В их автомашине, находящейся на берегу реки, обнаружено более 11 килограммов икры стерляди стоимостью порядка 658 тысяч рублей", - рассказала Ирина Волк.

"При проведении рейдовых мероприятий съемка местности велась с использованием беспилотного летательного аппарата. При обнаружении злоумышленников их координаты незамедлительно передавались сотрудникам транспортной полиции, которые находились в это время в акватории реки. Так, полицейскими во взаимодействии с министерством природных ресурсов Удмуртской Республики на рыболовной базе задержаны двое местных жителей, осуществляющих вылов рыбы с использованием рыболовной сети", - сказала она.