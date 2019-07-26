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РИА Новости

Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары

01:21
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Периоды экстремальной жары, которая установилась в Европе уже во второй раз за текущий летний сезон, в перспективе будут только нарастать и становиться чаще, это может нанести ущерб как сельскому хозяйству и биологическому разнообразию, так и здоровью людей, предостерегают опрошенные РИА Новости эксперты.
Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
"Очевидно, что глобальное потепление климата будет сопровождаться более сильными, более частыми и продолжительными тепловыми волнами во многих регионах. Как Всемирная метеорологическая организация, так и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорят об этом на протяжении десятилетий", - прокомментировал погодные аномалии в Европе Жан-Паскаль ван Иперселе, профессор климатологии Левенского университета, бывший вице-президент МГЭИК, член Королевской академии Бельгии.
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Эксперт считает, что такие изменения могут в долгосрочной перспективе сказаться на здоровье населения и состояние экосистем. "Это повлияет на здоровье людей, так как человеческому организму сложнее функционировать, когда температура становится слишком высокой, а высокие температуры часто сопровождаются чрезмерными концентрациями озона, газа, который атакует дыхательную систему", - отмечает специалист.
Он напомнил, что жара 2003 года "убила 70 тысяч человек в Европе". "Периоды жары также влияют на водные ресурсы и сельское хозяйство. Наконец, экосистемы страдают как от высоких температур, так и от нехватки воды", - констатирует климатолог.
По его мнению, необходимо, помимо сокращения выбросов парниковых газов, также работать над мерами адаптации к новым условиям.
"Что касается адаптации, то можно добиться повышения устойчивости принятием конкретных мер по защите уязвимых категорий людей (представлением кондиционируемых помещений, обеспечением водой, ежедневными посещениями), развивать зеленые насаждения и растительность в городах, совершенствовать управление водными ресурсами", - перечисляет он.
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Исследователь-климатолог из Льежского университета Кристоф Киттель также считает вероятным, что подобные периоды жары в перспективе будут становиться чаще. "Пока очень трудно точно определить, несколько часто эти аномалии будут происходить в ближайшие годы, но ожидается явное увеличение этих событий", - сказал эксперт.
Он напомнил, что такое же мнение высказывали специалисты Межправительственной группы по изменению климата. "В своем предыдущем докладе группа заявляла, что продолжительность, частота и интенсивность тепловых волн в Европе, скорее всего, увеличатся. Согласно некоторым исследованиям, увеличение может быть трехкратным и даже четырехкратным", - сказал он.
"Конкретно в Бельгии уже в последние годы наблюдается небольшая тенденция к увеличению тепловых волн и периодов тепла, особенно с более высокой интенсивностью и продолжительностью. Если климат разогреется в соответствии с самым "жарким" сценарием, то Бельгия может столкнуться по крайней мере с двумя-тремя периодами зноя каждый год, и они будут дольше и теплее, чем те, которые мы наблюдаем сегодня", - считает исследователь.
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Он также опасается, что "при таких высоких температурах окружающая среда будет особенно подвержена воздействию, возникнет угроза биоразнообразию".
"Этот эффект также будет усиливаться за счет изменения осадков. На этом уровне в научном сообществе пока нет консенсуса, но в целом идея заключается в том, что в Южной Европе (Средиземноморском бассейне) будет меньше осадков с риском опустынивания при одновременном увеличении осадков на севере Европы", - говорит Киттель.
"Экстремальные события, грозы, бури и связанные с ними наводнения могут увеличиваться, что сделает окружающую среду более уязвимой. С учетом этого в некоторые годы условия для сельского хозяйства станут "более трудными", - сказал исследователь.
Он призвал внедрять возобновляемые источники энергии, применять энергосберегающие технологии, использовать транспортные средства, потребляющие меньше топлива для сокращения парниковых выбросов.
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