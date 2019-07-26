Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары

БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Периоды экстремальной жары, которая установилась в Европе уже во второй раз за текущий летний сезон, в перспективе будут только нарастать и становиться чаще, это может нанести ущерб как сельскому хозяйству и биологическому разнообразию, так и здоровью людей, предостерегают опрошенные РИА Новости эксперты.

Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.

"Очевидно, что глобальное потепление климата будет сопровождаться более сильными, более частыми и продолжительными тепловыми волнами во многих регионах. Как Всемирная метеорологическая организация, так и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорят об этом на протяжении десятилетий", - прокомментировал погодные аномалии в Европе Жан-Паскаль ван Иперселе, профессор климатологии Левенского университета, бывший вице-президент МГЭИК, член Королевской академии Бельгии.

Эксперт считает, что такие изменения могут в долгосрочной перспективе сказаться на здоровье населения и состояние экосистем. "Это повлияет на здоровье людей, так как человеческому организму сложнее функционировать, когда температура становится слишком высокой, а высокие температуры часто сопровождаются чрезмерными концентрациями озона, газа, который атакует дыхательную систему", - отмечает специалист.

Он напомнил, что жара 2003 года "убила 70 тысяч человек в Европе". "Периоды жары также влияют на водные ресурсы и сельское хозяйство. Наконец, экосистемы страдают как от высоких температур, так и от нехватки воды", - констатирует климатолог.

По его мнению, необходимо, помимо сокращения выбросов парниковых газов, также работать над мерами адаптации к новым условиям.

"Что касается адаптации, то можно добиться повышения устойчивости принятием конкретных мер по защите уязвимых категорий людей (представлением кондиционируемых помещений, обеспечением водой, ежедневными посещениями), развивать зеленые насаждения и растительность в городах, совершенствовать управление водными ресурсами", - перечисляет он.

Юг засохнет, север зальет?

Исследователь-климатолог из Льежского университета Кристоф Киттель также считает вероятным, что подобные периоды жары в перспективе будут становиться чаще. "Пока очень трудно точно определить, несколько часто эти аномалии будут происходить в ближайшие годы, но ожидается явное увеличение этих событий", - сказал эксперт.

Он напомнил, что такое же мнение высказывали специалисты Межправительственной группы по изменению климата. "В своем предыдущем докладе группа заявляла, что продолжительность, частота и интенсивность тепловых волн в Европе, скорее всего, увеличатся. Согласно некоторым исследованиям, увеличение может быть трехкратным и даже четырехкратным", - сказал он.

"Конкретно в Бельгии уже в последние годы наблюдается небольшая тенденция к увеличению тепловых волн и периодов тепла, особенно с более высокой интенсивностью и продолжительностью. Если климат разогреется в соответствии с самым "жарким" сценарием, то Бельгия может столкнуться по крайней мере с двумя-тремя периодами зноя каждый год, и они будут дольше и теплее, чем те, которые мы наблюдаем сегодня", - считает исследователь.

Он также опасается, что "при таких высоких температурах окружающая среда будет особенно подвержена воздействию, возникнет угроза биоразнообразию".

"Этот эффект также будет усиливаться за счет изменения осадков. На этом уровне в научном сообществе пока нет консенсуса, но в целом идея заключается в том, что в Южной Европе (Средиземноморском бассейне) будет меньше осадков с риском опустынивания при одновременном увеличении осадков на севере Европы", - говорит Киттель.

"Экстремальные события, грозы, бури и связанные с ними наводнения могут увеличиваться, что сделает окружающую среду более уязвимой. С учетом этого в некоторые годы условия для сельского хозяйства станут "более трудными", - сказал исследователь.