Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, отметив его наследие.

"Президент и первая леди вместе со многими во всем мире вспоминают о его огромном лидерстве и чтят его великое наследие как первого демократически избранного президента Туниса после революции 2011 года", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Президент Туниса ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.