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РИА Новости
Туризм

В аэропорту Атланты двухлетний ребенок упал на багажную ленту и сломал руку

00:21
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (США) двухлетний мальчик упал на багажную ленту и пять минут двигался на конвейере между тяжелыми чемоданами, сообщает Daily Mail.
Мать ребенка Эдит Вега отвлеклась, чтобы напечатать посадочный талон.
В это время двухлетний Лоренцо прошел мимо неработающей стойки регистрации, подошел к движущейся багажной ленте и, как видно на кадрах системы видеонаблюдения, упал на нее.
Ребенок спустился по нескольким желобам вместе с багажом, прежде чем его смогли вытащить.
В результате инцидента Лоренцо сломал руку.
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