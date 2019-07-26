В аэропорту Атланты двухлетний ребенок упал на багажную ленту и сломал руку

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (США) двухлетний мальчик упал на багажную ленту и пять минут двигался на конвейере между тяжелыми чемоданами, сообщает Daily Mail.
Мать ребенка Эдит Вега отвлеклась, чтобы напечатать посадочный талон.
В это время двухлетний Лоренцо прошел мимо неработающей стойки регистрации, подошел к движущейся багажной ленте и, как видно на кадрах системы видеонаблюдения, упал на нее.
Ребенок спустился по нескольким желобам вместе с багажом, прежде чем его смогли вытащить.
В результате инцидента Лоренцо сломал руку.