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РИА Новости
Культура

Группы из шести стран выступят на FOLK SUMMER FEST

01:03
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© Фото : Folk Summer FestФестиваль Folk Summer Fest в Гусь-Хрустальный
Фестиваль Folk Summer Fest в Гусь-Хрустальный
© Фото : Folk Summer Fest
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Международный музыкальный интерактивный фестиваль FOLK SUMMER FEST 2019 пройдет на берегу Оки в усадьбе "Отрада" 26 - 28 июля.
В программе выступления звезд мировой и российской фолк-сцены: Alestorm (Шотландия), Orphaned Land (Израиль), "Мельница" (Россия), "Аркона" (Россия), Cruachan (Ирландия), Николай Емелин (Россия), "Отава Ё" (Россия), "Оргия Праведников" (Россия), "Калевала" (Россия), Dream Spirit (Китай), Znich (Беларусь), "Alkonost" (Россия).
Для гостей фестиваля будут устроены фуд-корт, ярмарка и мастер-классы, зона здоровья и площадка для детей, пляж и спортивные состязания.
FOLK SUMMER FEST в этом году пройдет в седьмой раз.
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