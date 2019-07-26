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РИА Новости
Культура

Бейонсе рассказала, как худела после рождения близнецов

01:31
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© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/Frank MicelottaАмериканская певица Бейонсе
Американская певица Бейонсе
© AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/Frank Micelotta
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Бейонсе рассказала в видео на YouTube , как сбросила вес после родов для участия в фестивале музыки и искусств "Коачелла" в Калифорнии 2018 году.
"Когда вернулась на сцену после рождения близнецов, я чувствовала, что это не мое тело", - поделилась певица. По ее словам, тогда она весила 80 килограммов.
Бейонсе 44 дня придерживалась системы физиолога Марко Борхеса "22 Days Nutrition". В ее основе - формирование привычек здорового питания при помощи растительной диеты.
Также певица много занималась физическими упражнениями. "Скинуть вес было проще, чем вернуть форму и комфортное самоощущение", - призналась она.
Американская певица Бейонсе на премьере фильма Король лев в Лондоне. 14 июля 2019
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