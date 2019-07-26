Бейонсе рассказала, как худела после рождения близнецов

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Бейонсе рассказала в видео на YouTube , как сбросила вес после родов для участия в фестивале музыки и искусств "Коачелла" в Калифорнии 2018 году.

"Когда вернулась на сцену после рождения близнецов, я чувствовала, что это не мое тело", - поделилась певица. По ее словам, тогда она весила 80 килограммов.

Бейонсе 44 дня придерживалась системы физиолога Марко Борхеса "22 Days Nutrition". В ее основе - формирование привычек здорового питания при помощи растительной диеты.