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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

27 июля: память преподобного Никодима Святогорца

10:00
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Религиозные праздники 27 июля
Преподобный Никодим Святогорец известен нескольким поколениям русских православных благодаря книге "Невидимая брань", в 1912 году переведенной великим богословом-аскетом епископом Феофаном Затворником. Весь XX век верующие в СССР передавали ее из рук в руки, переписывали и заучивали чуть ли не наизусть – других "пособий", позволяющих приобщиться к святоотеческому опыту духовной жизни у них зачастую просто не было. И не у кого было спросить: "Как быть, когда высшая, разумная воля кажется совсем будто побеждаемою волей низшею и врагами"? ("Невидимая брань", глава 14).
Афонский монах, богослов, церковный писатель, Никодим родился в середине XVIII века на греческом острове Наксосе, во владениях Османской империи. Когда подрос, в Смирне изучал богословие, древний греческий, латинский, французский и итальянский язык, а вернувшись домой, стал секретарем митрополита.
Перелом судьбы произошел, когда ему было 26 лет. Он ушел на Афон, принял постриг, а через два года ему поручили подготовить к изданию рукопись "Добротолюбия" — сборника духовных произведений православных авторов-аскетов IV-XV веков, найденного в Ватопедском монастыре. Работа эта так подействовала на молодого монаха, что через шесть лет он принял схиму и следующие шесть лет провел в затворе и полном безмолвии.
Свои аскетические подвиги он оставил только когда митрополит Коринфский Макарий поручил ему редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. С тех пор и до самой кончины литература и аскетика стали главными занятиями его жизни.
По свидетельству современников, преподобный Никодим "был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью". А еще он обладал замечательной памятью: Священное Писание знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, и мог на память цитировать очень многое из творений святых отцов.
а 30 лет он успел перевести и подготовить к изданию множество сочинений христианских подвижников-богословов и написать несколько собственных.
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