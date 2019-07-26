27 июля: память преподобного Никодима Святогорца

Преподобный Никодим Святогорец известен нескольким поколениям русских православных благодаря книге "Невидимая брань", в 1912 году переведенной великим богословом-аскетом епископом Феофаном Затворником. Весь XX век верующие в СССР передавали ее из рук в руки, переписывали и заучивали чуть ли не наизусть – других "пособий", позволяющих приобщиться к святоотеческому опыту духовной жизни у них зачастую просто не было. И не у кого было спросить: "Как быть, когда высшая, разумная воля кажется совсем будто побеждаемою волей низшею и врагами"? ("Невидимая брань", глава 14).

Афонский монах, богослов, церковный писатель, Никодим родился в середине XVIII века на греческом острове Наксосе, во владениях Османской империи. Когда подрос, в Смирне изучал богословие, древний греческий, латинский, французский и итальянский язык, а вернувшись домой, стал секретарем митрополита.

Перелом судьбы произошел, когда ему было 26 лет. Он ушел на Афон, принял постриг, а через два года ему поручили подготовить к изданию рукопись "Добротолюбия" — сборника духовных произведений православных авторов-аскетов IV-XV веков, найденного в Ватопедском монастыре. Работа эта так подействовала на молодого монаха, что через шесть лет он принял схиму и следующие шесть лет провел в затворе и полном безмолвии.

Свои аскетические подвиги он оставил только когда митрополит Коринфский Макарий поручил ему редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. С тех пор и до самой кончины литература и аскетика стали главными занятиями его жизни.

По свидетельству современников, преподобный Никодим "был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью". А еще он обладал замечательной памятью: Священное Писание знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, и мог на память цитировать очень многое из творений святых отцов.