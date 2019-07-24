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РИА Новости

Адвокат Трампа прокомментировал показания Мюллера по "российскому делу"

Вчера, 22:38
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© AP Photo / Carolyn KasterРоберт Мюллер
Роберт Мюллер
© AP Photo / Carolyn Kaster
Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Джей Секулов заявил, что показания бывшего спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера говорят о его политической предвзятости.
"Сегодняшние показания открыли вызывающие беспокойство недостатки расследования спецпрокурора. Показания показали, что данное расследование было проведено небольшой группой политически предвзятых прокуроров, которые, как они ни пытались, не смогли обосновать ни воспрепятствование (правосудию), ни заговор, ни сговор между штабом Трампа и Россией. Ясно также, что спецпрокурор провел свое двухлетнее расследование беспрепятственно", - заявил Секулов в Twitter.
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"Американцы понимают, что с этим вопросом покончено. Они понимают также, что дело закрыто", - заявил адвокат. Трамп вскоре ретвитнул его заявление для своих более чем 60 миллионов подписчиков.
Мюллер уже много часов дает показания в конгрессе.
Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпрокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был оправдан.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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