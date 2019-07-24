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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо двое детей погибли при ракетном обстреле террористов

Вчера, 22:30
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица в одном из районов Алеппо
Улица в одном из районов Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улица в одном из районов Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двое детей погибли, 10 человек получили ранения в результате ракетного обстрела террористами двух районов города Алеппо в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Два мальчика погибли, 10 мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела террористическими группировками районов аль-Хамдания и Сайф ад-Даула в городе Алеппо", - говорится в сообщении.
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