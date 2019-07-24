В Алеппо двое детей погибли при ракетном обстреле террористов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двое детей погибли, 10 человек получили ранения в результате ракетного обстрела террористами двух районов города Алеппо в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Два мальчика погибли, 10 мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела террористическими группировками районов аль-Хамдания и Сайф ад-Даула в городе Алеппо", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация