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РИА Новости

Главой минобороны Великобритании стал Бен Уоллес

Вчера, 21:37
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© AFP 2019 / LEON NEALБывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес
Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес
© AFP 2019 / LEON NEAL
Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назначен министром обороны страны, сообщила канцелярия премьер-министра.
Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду занял пост премьер-министра страны. На данный момент уволены или ушли в отставку более половины министров правительства и уже можно констатировать, что речь идет о самой масштабной смене состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.
Уоллес в МВД был замминистра по вопросам безопасности и экономических преступлений.
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Минобороны ВеликобританииМинистерство обороны ВеликобританииВеликобританияВ мире
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