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РИА Новости

Мюллер заявил, что не будет отвечать в конгрессе на вопросы о контрразведке

Вчера, 20:37
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил в ходе слушаний в конгрессе, что не будет отвечать на вопросы о том, как контрразведка США пришла к выводу о "российском вмешательстве" в выборы в США.
"Все подобные вопросы должны быть адресованы ФБР и министерству юстиции", - предупредил Мюллер. Он также заявил, что не намерен комментировать действия генпрокурора и конгресса.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ.
Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Роберт Мюллер
Вчера, 20:28
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