Мюллер заявил, что не будет отвечать в конгрессе на вопросы о контрразведке

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил в ходе слушаний в конгрессе, что не будет отвечать на вопросы о том, как контрразведка США пришла к выводу о "российском вмешательстве" в выборы в США.

"Все подобные вопросы должны быть адресованы ФБР и министерству юстиции", - предупредил Мюллер. Он также заявил, что не намерен комментировать действия генпрокурора и конгресса.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ.