Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

"Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым). Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он с Атамбаевым, который в среду вылетел в Москву.

Российский лидер подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого парламент лишил неприкосновенности, в среду вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. О планах съездить в Москву "на пару дней" бывший лидер Киргизии сообщил в понедельник. О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах Атамбаев рассказывать не стал, уточнив, что это "конфиденциальная информация". В поездке его сопровождают ряд единомышленников, в том числе несколько депутатов парламента Киргизии. Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева перед вылетом написала на своей странице в Facebook, что встречи в Москве пройдут "на самом высоком уровне", и уточнила, что спецборт авиакомпании "РусДжет" за Атамбаевым выслала принимающая сторона.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

В четверг сотрудники милиции в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Батукаева. Но эту повестку, как и предыдущие две, экс-лидер проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. Ранее источник в МВД заявил РИА Новости, что в данный момент никаких ограничений на вылет Атамбаева из страны нет.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после вступления в должность Жээнбекова, в отношении ряда чиновников из команды Атамбаева были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы и ряд других известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения в свой адрес "политически мотивированными".