Контакты внешних игроков должны помогать диалогу в Венесуэле, заявил Лавров

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Контакты внешних игроков должны содействовать налаживанию диалога между оппозицией и правительством Венесуэлы, а не пытаться навязать им результат такого диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о ситуации в регионе, о положении дел в Венесуэле и вокруг нее", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
По его словам, стороны едины во мнению о том, что любые проблемы, связанные с Венесуэлой или любой другой страной региона или мира в целом, должны решаться "исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, на основе Устава ООН, на основе принципов уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, неприемлемости применения силы или угрозы силы".
"Именно с таких позиций мы активно участвуем, как и наши кубинские друзья, в содействии по линии внешних игроков в создании таких условий, которые позволили бы самим венесуэльцам договориться о том, как преодолеть нынешнюю ситуацию. Мы выступаем за то, чтобы те контакты, которые стимулируют такой прямой диалог между правительством и оппозицией, всячески развивались. Но еще раз подчеркну, чтобы это именно были контакты по содействию диалогу, а не контакты с целью навязать результат такого диалога и предрешить его исход", - добавил Лавров.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.