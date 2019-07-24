Контакты внешних игроков должны помогать диалогу в Венесуэле, заявил Лавров

"Именно с таких позиций мы активно участвуем, как и наши кубинские друзья, в содействии по линии внешних игроков в создании таких условий, которые позволили бы самим венесуэльцам договориться о том, как преодолеть нынешнюю ситуацию. Мы выступаем за то, чтобы те контакты, которые стимулируют такой прямой диалог между правительством и оппозицией, всячески развивались. Но еще раз подчеркну, чтобы это именно были контакты по содействию диалогу, а не контакты с целью навязать результат такого диалога и предрешить его исход", - добавил Лавров.