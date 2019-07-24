Туск хочет встретиться с Джонсоном для обсуждения сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании и пожелал встретиться с ним, чтобы в деталях обсудить дальнейшее сотрудничество, говорится в Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании и пожелал встретиться с ним, чтобы в деталях обсудить дальнейшее сотрудничество, говорится в Twitter Туска.

Великобритания находится в процессе выхода из состава Евросоюза, а Дональд Туск должен покинуть свой пост в конце года.

"Дорогой Борис, поздравляю с вашим назначением. Я жду встречи с вами для обсуждения - в деталях - нашего сотрудничества", - написал он.

Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду вступил в должность премьер-министра страны. Предыдущий премьер-министр Тереза Мэй заявила, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС. Мэй ушла в отставку с поста после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее сообщил, что ждет сотрудничества с новым премьером Великобритании, чтобы способствовать ратификации в стране соглашения об условиях Brexit и, тем самым, достичь мягкого выхода государства из союза.

ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условия "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.