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РИА Новости

Туск хочет встретиться с Джонсоном для обсуждения сотрудничества

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании и пожелал встретиться с ним, чтобы в деталях обсудить дальнейшее сотрудничество, говорится в Twitter Туска.
Великобритания находится в процессе выхода из состава Евросоюза, а Дональд Туск должен покинуть свой пост в конце года.
"Дорогой Борис, поздравляю с вашим назначением. Я жду встречи с вами для обсуждения - в деталях - нашего сотрудничества", - написал он.
Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду вступил в должность премьер-министра страны. Предыдущий премьер-министр Тереза Мэй заявила, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС. Мэй ушла в отставку с поста после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.
Эпатажный и непредсказуемый Борис Джонсон
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool

Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.

Джереми Хант поздравляет Бориса Джонсона после того, как он был объявлен новым лидером Консервативной партии Великобритании. 23 июля 2019 года
1 из 13

Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.

© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool
© REUTERS / Stefan Wermuth

Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.

Мэр Лондона Борис Джонсон принимает участие в перетягивании каната вместе с военнослужащими. 27 октября 2015 года
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Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.

© REUTERS / Stefan Wermuth
© REUTERS / Darren Staples/Pool

Борис Джонсон – воплощение эксцентричности.

Борис Джонсон во время посещения Heck Foods Ltd. 4 июля 2019 года
3 из 13

Борис Джонсон – воплощение эксцентричности.

© REUTERS / Darren Staples/Pool
© REUTERS / Luke MacGregor

Он не страдает от скромности и любит говорить о себе.

Мэр Лондона Борис Джонсон позирует с танцорам во время карнавала в Ноттинг Хилле. 24 августа 2011 года
4 из 13

Он не страдает от скромности и любит говорить о себе.

© REUTERS / Luke MacGregor
© REUTERS / Issei Kato

"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.

Мэр Лондона Борис Джонсон во время игры в регби с детьми в Токио. 15 октября 2015 года
5 из 13

"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.

© REUTERS / Issei Kato
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон. 7 июня 2016
6 из 13

Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".

© РИА Новости / Алекс Макнотон
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© REUTERS / Peter Nicholls

Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.

Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 17 июля 2019 года
7 из 13

Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.

© REUTERS / Peter Nicholls
© REUTERS / Action Images/ John Sibley

Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".

Мэр Лондона Борис Джонсон на матче по американскому футболу. 26 октября 2010 года
8 из 13

Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".

© REUTERS / Action Images/ John Sibley
© REUTERS / Andrew Winning

Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.

Мэр Лондона Борис Джонсон забивает мяч в корзину в Лондоне. 8 апреля 2013 года
9 из 13

Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.

© REUTERS / Andrew Winning
© REUTERS / Peter Nicholls

По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...

Мэр Лондона Борис Джонсон фотографируется с жителями. 27 апреля 2015 года
10 из 13

По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...

© REUTERS / Peter Nicholls
© REUTERS / Dylan Martinez

Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с учениками 1-го класса во время посещения школы. 8 марта 2018 года
11 из 13

Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.

© REUTERS / Dylan Martinez
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo

Борис Джонсон на Красной площади в Москве в 2017 году.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Красной площади в Москве. 22 декабря 2017
12 из 13

Борис Джонсон на Красной площади в Москве в 2017 году.

© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo
© REUTERS / Darren Staples

Борис Джонсон во время посещения компании Reid Steel.

Борис Джонсон во время посещения компании Reid Steel. 12 мая 2016 года
13 из 13

Борис Джонсон во время посещения компании Reid Steel.

© REUTERS / Darren Staples
1 из 13

Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.

© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool
2 из 13

Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.

© REUTERS / Stefan Wermuth
3 из 13

Борис Джонсон – воплощение эксцентричности.

© REUTERS / Darren Staples/Pool
4 из 13

Он не страдает от скромности и любит говорить о себе.

© REUTERS / Luke MacGregor
5 из 13

"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.

© REUTERS / Issei Kato
6 из 13

Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
7 из 13

Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.

© REUTERS / Peter Nicholls
8 из 13

Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".

© REUTERS / Action Images/ John Sibley
9 из 13

Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.

© REUTERS / Andrew Winning
10 из 13

По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...

© REUTERS / Peter Nicholls
11 из 13

Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.

© REUTERS / Dylan Martinez
12 из 13

Борис Джонсон на Красной площади в Москве в 2017 году.

© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool/File Photo
13 из 13

Борис Джонсон во время посещения компании Reid Steel.

© REUTERS / Darren Staples
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее сообщил, что ждет сотрудничества с новым премьером Великобритании, чтобы способствовать ратификации в стране соглашения об условиях Brexit и, тем самым, достичь мягкого выхода государства из союза.
ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении, определяющий условия "развода", а также декларацию о структуре будущего партнерства.
Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора об условиях Brexit, а выход без этого соглашение грозит как стране, так и союзу весьма неприятными последствиями, в том числе, в сфере экономики. При этом ЕС неоднократно заявлял, что на пересмотр достигнутого договора об отделении не пойдет. В результате сложившейся ситуации, ЕС пошел на перенос даты Brexit – не позднее конца октября нынешнего года.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 17:22
Экоактивисты пытались перекрыть улицу перед автомобилем Джонсона в Лондоне
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзДональд ТускВеликобританияВ мире
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