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РИА Новости

На Кубани полиция опрашивает сотрудников детсада, где били детей тряпкой

Вчера, 17:54
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Полиция опрашивает родителей, врачей и педагогов краснодарского детского сада после публикации в социальных сетях видео, на котором воспитатель бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
В среду в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Проверку информации проводит полиция.
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"В настоящее время по данному факту Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка, сотрудниками полиции совместно с представителями отдела образования администрации устанавливаются все обстоятельства инцидента. Опрашиваются педагоги дошкольного образовательного учреждения и родители несовершеннолетних, также медицинским работником осуществляется внешний осмотр детей на наличие у них каких-либо телесных повреждений", - пояснил Коноваленко.
Он добавил, что по результатам проверки действиям воспитателя будет дана правовая оценка. Также проверку после инцидента проводит следственный комитет.
Спящий ребенок
14 июня 2012, 09:23
Жестокость и насилие негативно влияют на детский сон - исследованиеУченые из Case Western Reserve University (Кливленд, штат Огайо, США) провели исследование, выявившее взаимосвязь между нарушениями сна у детей и фактами насилия и жестокости, с которыми им приходится сталкиваться, говорится в пресс-релизе Американской академии медицины сна.
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МВД РФКраснодарПроисшествия
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