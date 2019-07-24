На Кубани полиция опрашивает сотрудников детсада, где били детей тряпкой

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Полиция опрашивает родителей, врачей и педагогов краснодарского детского сада после публикации в социальных сетях видео, на котором воспитатель бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
В среду в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Проверку информации проводит полиция.
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"В настоящее время по данному факту Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка, сотрудниками полиции совместно с представителями отдела образования администрации устанавливаются все обстоятельства инцидента. Опрашиваются педагоги дошкольного образовательного учреждения и родители несовершеннолетних, также медицинским работником осуществляется внешний осмотр детей на наличие у них каких-либо телесных повреждений", - пояснил Коноваленко.
Он добавил, что по результатам проверки действиям воспитателя будет дана правовая оценка. Также проверку после инцидента проводит следственный комитет.
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