На Кубани полиция опрашивает сотрудников детсада, где били детей тряпкой

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Полиция опрашивает родителей, врачей и педагогов краснодарского детского сада после публикации в социальных сетях видео, на котором воспитатель бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

В среду в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Проверку информации проводит полиция.

"В настоящее время по данному факту Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка, сотрудниками полиции совместно с представителями отдела образования администрации устанавливаются все обстоятельства инцидента. Опрашиваются педагоги дошкольного образовательного учреждения и родители несовершеннолетних, также медицинским работником осуществляется внешний осмотр детей на наличие у них каких-либо телесных повреждений", - пояснил Коноваленко.