В подмосковной Истре начал работу образовательный курс для юных музыкантов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Образовательный курс для юных музыкантов, который организован министерством культуры Московской области совместно с благотворительным фондом "Новые имена", начал работу в городском округе Истра Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства культуры.

"На протяжении недели самые одаренные юные музыканты и художники Московской области совместно с преподавателями пройдут образовательный курс, направленный на раскрытие творческого потенциала", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что участники проекта уже посетили экскурсию по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. Кроме того, пианист Денис Мацуев, который является президентом фонда "Новые имена", провел благотворительный концерт.