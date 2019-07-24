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РИА Новости
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В подмосковной Истре начал работу образовательный курс для юных музыкантов

Вчера, 17:49
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© Fotolia / Minerva Studio Пианист
Пианист
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Образовательный курс для юных музыкантов, который организован министерством культуры Московской области совместно с благотворительным фондом "Новые имена", начал работу в городском округе Истра Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства культуры.

"На протяжении недели самые одаренные юные музыканты и художники Московской области совместно с преподавателями пройдут образовательный курс, направленный на раскрытие творческого потенциала", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что участники проекта уже посетили экскурсию по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. Кроме того, пианист Денис Мацуев, который является президентом фонда "Новые имена", провел благотворительный концерт.
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