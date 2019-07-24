Томскую пенсионерку осудили за угрозы убийством девочке, обидевшей ее внука

НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Суд в Каргасокском районе Томской области приговорил к обязательным работам 67-летнюю женщину, угрожавшую убийством 13-летней девочке, на которую пожаловался ее внук, сообщает в среду прокуратура региона.

"Мировой судья судебного участка Каргасокского судебного района признал 67-летнюю сельскую жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мае этого года бабушка, желая проучить 13-летнюю девочку, на которую пожаловался ее внук, подошла к ней на улице, где та играла с подругами, взяла за шею и стала высказывать в ее адрес угрозы убийством. Потерпевшая испытала физическую боль и страх за свою жизнь, отметили в прокуратуре.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и извинилась перед потерпевшей. Учитывая возраст и мнение законного представителя девочки, просившей не назначать виновной строгую меру наказания, гособвинитель посчитала необходимым назначить наказание в виде обязательных работ.