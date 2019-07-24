МИД анонсировал визит Медведева на Кубу

"Планируется приезд председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с визитом в Гавану в октябре", - рассказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

По его словам, также "представительная делегация, в том числе с участием руководителей нашего парламента, намерена принять приглашение кубинских товарищей и приехать на 500-летие Гаваны".