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РИА Новости

МИД анонсировал визит Медведева на Кубу

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Планируется приезд председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с визитом в Гавану в октябре", - рассказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
По его словам, также "представительная делегация, в том числе с участием руководителей нашего парламента, намерена принять приглашение кубинских товарищей и приехать на 500-летие Гаваны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
23 июля, 20:19
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Дмитрий МедведевСергей ЛавровМИД РФКубаГаванаРоссияВ мире
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